В Москве отреставрировали ворота Измайловской военной богадельни

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Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что в столице отреставрировали чугунные ворота Измайловской (Николаевской) военной богадельни, выполненные в стиле ампир.
В Москве отреставрировали ворота Измайловской военной богадельни
  • ©портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ворота обладают статусом выявленного объекта культурного наследия. Они были созданы в 1852 году как символ побед русской армии.

Емельянов отметил, что ворота восстанавливали в течение двух месяцев. За это время был укреплён фундамент объекта и проведены другие работы.

Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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