В Москве отреставрировали ворота Измайловской военной богадельни
- ©портал мэра и правительства Москвы
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Ворота обладают статусом выявленного объекта культурного наследия. Они были созданы в 1852 году как символ побед русской армии.
Емельянов отметил, что ворота восстанавливали в течение двух месяцев. За это время был укреплён фундамент объекта и проведены другие работы.
Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.