Лунгин назвал смерть Разлогова огромной потерей

Режиссёр Павел Лунгин назвал смерть кинокритика Кирилла Разлогова огромной потерей.

«Я хорошо знал Кирилла Разлогова не только как специалиста, но и как товарища, друга. Для нас это огромная потеря, потому что он знал и любил кино. Во-вторых, всегда пытался говорить интересно, пытался увлечь своей любовью к кинематографу», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Лунгин, Разлогов вёл прекрасные передачи про кино.

Режиссёр добавил, что кинокритик был человеком крупного масштаба.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН поделился воспоминаниями о Кирилле Разлогове, президенте Гильдии киноведов и кинокритиков, скончавшемся 26 сентября в Москве на 76-м году жизни.