Москва представлена в девяти номинациях туристической премии World Travel Awards

Престижная туристическая премия World Travel Awards запустила международный этап голосования. Москва представлена в девяти номинациях.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, помимо прочих, город представлен в следующих номинациях: «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия — 2021» и «Лучшее направление в части качества городской жизни».

Уточняется, что гранд-финал премии проведут в конце года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что несколько подмосковных музеев удостоились награды Travellers’ Choice.