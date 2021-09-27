Москва представлена в девяти номинациях туристической премии World Travel Awards

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Престижная туристическая премия World Travel Awards запустила международный этап голосования. Москва представлена в девяти номинациях.
Москва представлена в девяти номинациях туристической премии World Travel Awards
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, помимо прочих, город представлен в следующих номинациях: «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия — 2021» и «Лучшее направление в части качества городской жизни».

Уточняется, что гранд-финал премии проведут в конце года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что несколько подмосковных музеев удостоились награды Travellers’ Choice.

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