Портал «Узнай Москву» пополнился детским маршрутом по ВДНХ

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На портале «Узнай Москву» появился маршрут по ВДНХ для детей.
Портал «Узнай Москву» пополнился детским маршрутом по ВДНХ
  • © Е. Самарина / Mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Прогулка включает в себя арку главного входа, павильон «Центральный», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», монумент «Рабочий и колхозница» и другие объекты.

Уточняется, что дети получили возможность пройти маршрут в сопровождении сказочных персонажей, благодаря чему им будет нескучно изучать историю города.

Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».

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