Портал «Узнай Москву» пополнился детским маршрутом по ВДНХ

На портале «Узнай Москву» появился маршрут по ВДНХ для детей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Прогулка включает в себя арку главного входа, павильон «Центральный», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», монумент «Рабочий и колхозница» и другие объекты.

Уточняется, что дети получили возможность пройти маршрут в сопровождении сказочных персонажей, благодаря чему им будет нескучно изучать историю города.

Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».