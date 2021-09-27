Портал «Узнай Москву» пополнился детским маршрутом по ВДНХ
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Прогулка включает в себя арку главного входа, павильон «Центральный», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», монумент «Рабочий и колхозница» и другие объекты.
Уточняется, что дети получили возможность пройти маршрут в сопровождении сказочных персонажей, благодаря чему им будет нескучно изучать историю города.
Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».