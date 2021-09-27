В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с

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В Челябинской области в связи с возможностью резкого ухудшения погоды 27 сентября объявлено штормовое предупреждение.
В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В течение суток 27 сентября в отдельных районах Челябинской области с прохождением фронтальных разделов ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег», — заявили синоптики.

Также возможны гололёдные явления, сильное налипание мокрого снега на провода, в горах — сильная гололедица, усиление ветра до 20—25 м/с.

В понедельник и вторник сохранятся ночные заморозки. На большей части территорий температура будет опускаться до -1...-6 °С.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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