В Москве рассказали подробности об авторских маршрутах на сервисе Russpass
- © Mos.ru
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Среди самых популярных — маршрут «На берегах Химкинского водохранилища». Во время прогулки можно увидеть отреставрированный Северный речной вокзал, парки Северное Тушино и Покровское-Стрешнево.
Маршрут «Москва из кино» проходит по местам съёмок восьми фильмов, в том числе «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».
Прогулка «Невероятные приключения на Пресне» рассчитана на путешественников с детьми. Можно посетить планетарий и Московский зоопарк, а завершится путешествие на 89-м этаже башни «Федерация».
Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.