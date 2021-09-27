В Москве рассказали подробности об авторских маршрутах на сервисе Russpass

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На сервисе Russpass доступно более 60 авторских маршрутов, предлагающих исследовать культурные, архитектурные и природные достопримечательности Москвы.
В Москве рассказали подробности об авторских маршрутах на сервисе Russpass
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Среди самых популярных — маршрут «На берегах Химкинского водохранилища». Во время прогулки можно увидеть отреставрированный Северный речной вокзал, парки Северное Тушино и Покровское-Стрешнево.

Маршрут «Москва из кино» проходит по местам съёмок восьми фильмов, в том числе «Москва слезам не верит» и «Служебный роман».

Прогулка «Невероятные приключения на Пресне» рассчитана на путешественников с детьми. Можно посетить планетарий и Московский зоопарк, а завершится путешествие на 89-м этаже башни «Федерация».

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

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