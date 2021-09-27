Источник: у госпитализированной актрисы Ларисы Гузеевой выявлен коронавирус

Врачи подтвердили у актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой коронавирусную инфекцию.

Об этом Life.ru сообщил источник.

По его данным, при этом поражения лёгких у Гузеевой нет.

Ранее kp.ru также со ссылкой на источник проинформировал, что Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке.