Вильфанд сообщил о сроках прихода бабьего лета на Дальний Восток

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Еврейскую автономную области и Сахалин ожидает бабье лето в выходные.

«Бабье лето ... перемещается далеко на юго-восток страны. И в Забайкальском крае, и в Амурской области, и в Приморском крае, и в Еврейской автономной области, и в Хабаровском крае, и на Сахалине в выходные дни и понедельник температура будет выше нормы на 7-9 °С», — цитирует ТАСС слова Вильфанда.

По его прогнозу, в этот период воздух в вышеуказанных регионах прогреется до +18...+25 °С.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU спрогнозировал морозную зиму в России.