Вильфанд сообщил о сроках прихода бабьего лета на Дальний Восток
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«Бабье лето ... перемещается далеко на юго-восток страны. И в Забайкальском крае, и в Амурской области, и в Приморском крае, и в Еврейской автономной области, и в Хабаровском крае, и на Сахалине в выходные дни и понедельник температура будет выше нормы на 7-9 °С», — цитирует ТАСС слова Вильфанда.
По его прогнозу, в этот период воздух в вышеуказанных регионах прогреется до +18...+25 °С.
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