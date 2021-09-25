Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у побережья Мексики
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 у побережья Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 154 км от мексиканского города Ла-Крус-де-Элота.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски.
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