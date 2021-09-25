Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у побережья Мексики

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 у побережья Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 154 км от мексиканского города Ла-Крус-де-Элота. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски.