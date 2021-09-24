Синоптики предупредили о сильных дождях в Ростовской области в выходные

Синоптики предупредили о сильных дождях в Ростовской области в субботу и воскресенье.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Северо-Кавказский гидрометцентр.

Днём 25 сентября ожидается ветер до 10 м/с. Температура воздуха до +17 °С. Ночью до +11 °С, на севере региона может похолодать до +3 °С.

В воскресенье, 26 сентября, сохранится такая же температура. Высока вероятность сильных гроз и обильных дождей со шквальным ветром до 20 м/с.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики предупредили об усилении ветра на Кубани до 22 м/с.