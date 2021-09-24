Константин Бронзит рассказал, как выдвигают иностранные фильмы на «Оскар»

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Режиссёр Константин Бронзит, который был дважды номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», рассказал, как на неё выдвигают иностранные картины.
Константин Бронзит рассказал, как выдвигают иностранные фильмы на «Оскар»
  • Reuters

«Если говорить вообще, скорее, всё-таки, я думаю, это должно быть ближе к яркому авторскому высказыванию. Речь идёт о категории «Лучший фильм на иностранном языке». Как мы знаем, в ретроспективе истории кинопремии «Оскар» очень часто такие фильмы, именно авторские независимые, и выдвигаются в номинацию в этой категории, они и получают», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По мнению режиссёра, никого не удивишь просто популярным жанровым кино, боевиком.

Как считает Бронзит, фильм, который выберут от России, должен быть понятным широкому кругу зрителей.

«Не то чтобы это не должно быть зрительским кино, но должно быть с уклоном в авторский взгляд какой-то», — добавил он.

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