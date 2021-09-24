Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» откроется 25 сентября в Самаре

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Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» пройдёт с 25 сентября по 2 октября в Самаре.
Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» откроется 25 сентября в Самаре
  • © Юрий Стрелец
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

Новый сезон откроет театр «Самарская площадь» с притчей-балаганом режиссёра Евгения Дробышева «Кавказский меловой круг».

Всего в фестивале примут участие 13 коллективов из девяти городов Поволжья, в том числе театр кукол «Лукоморье», Ульяновский театр юного зрителя, Государственный русский драматический театр Республики Мордовия, Театр драмы «Камерная сцена», Молодёжный драматический театр.

Количество зрителей в залах ограничено. Требуется соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Международный фестиваль — школа современного искусства «Территория» пройдёт с 1 по 17 октября в Москве.

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