Синоптики предупредили об усилении ветра на Кубани до 22 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Возможны сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с.
В Сочи штормовое предупреждение действует только 25 сентября.
На участке от Анапы до Весёлого вероятно формирование смерчей над морем. В реках Кубани и Адыгеи прогнозируется подъём воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.