Синоптики предупредили об усилении ветра на Кубани до 22 м/с

Синоптики краснодарского Гидрометцентра рассказали о погоде в регионе. С 24 сентября до утра 26 сентября действует штормовое предупреждение.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Возможны сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с.

В Сочи штормовое предупреждение действует только 25 сентября.

На участке от Анапы до Весёлого вероятно формирование смерчей над морем. В реках Кубани и Адыгеи прогнозируется подъём воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.