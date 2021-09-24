Синоптики предупредили об усилении ветра на Кубани до 22 м/с

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Синоптики краснодарского Гидрометцентра рассказали о погоде в регионе. С 24 сентября до утра 26 сентября действует штормовое предупреждение.
Синоптики предупредили об усилении ветра на Кубани до 22 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Возможны сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с.

В Сочи штормовое предупреждение действует только 25 сентября.

На участке от Анапы до Весёлого вероятно формирование смерчей над морем. В реках Кубани и Адыгеи прогнозируется подъём воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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