В аэропорту Симферополя при проведении кинофестиваля оборудуют автокинотеатр

В международном аэропорту Симферополя в рамках кинофестиваля отечественных короткометражек с 26 сентября заработает автокинотеатр.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Автокинотеатр заработает на привокзальной площади международного аэропорта Симферополь с 26 сентября. В течение пяти дней здесь будет проходить фестиваль уличного кино Vote To Film. На большом экране покажут лучшие отечественные авторские короткометражные картины. Победителя фестиваля выберут зрители», — говорится в сообщении.

Как ранее передавал сайт Inforeactor, фестиваль датского кино Danish Wave проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 26 сентября.