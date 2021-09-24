В аэропорту Симферополя при проведении кинофестиваля оборудуют автокинотеатр

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В международном аэропорту Симферополя в рамках кинофестиваля отечественных короткометражек с 26 сентября заработает автокинотеатр.
В аэропорту Симферополя при проведении кинофестиваля оборудуют автокинотеатр
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Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Автокинотеатр заработает на привокзальной площади международного аэропорта Симферополь с 26 сентября. В течение пяти дней здесь будет проходить фестиваль уличного кино Vote To Film. На большом экране покажут лучшие отечественные авторские короткометражные картины. Победителя фестиваля выберут зрители», — говорится в сообщении.

Как ранее передавал сайт Inforeactor, фестиваль датского кино Danish Wave проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 26 сентября.

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