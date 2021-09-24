В Башкирии ожидается резкое похолодание с 26 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
Температура в республике 24 и 25 сентября может достигать +16 °С.
Однако уже 26 сентября погода резко изменится. Башгидрометцентр передаёт, что в регион снова вернутся холодные воздушные массы и температура днём упадёт до +8 °С, а ночью — до +2 °С.
Местами и вовсе ожидаются заморозки от 0 до -5 °С.
В первой половине октября, по словам синоптиков, температура воздуха в республике установится на отметке +5...+7 °С днём и +1...+3 °С ночью.
Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании до -2 °С в Тюменской области.