В Башкирии ожидается резкое похолодание с 26 сентября

В Башкирии в ближайшие дни ожидается комфортная температура, однако с воскресенья, 26 сентября, синоптики обещают резкое похолодание.

Об этом сообщает mkset.ru.

Температура в республике 24 и 25 сентября может достигать +16 °С.

Однако уже 26 сентября погода резко изменится. Башгидрометцентр передаёт, что в регион снова вернутся холодные воздушные массы и температура днём упадёт до +8 °С, а ночью — до +2 °С.

Местами и вовсе ожидаются заморозки от 0 до -5 °С.

В первой половине октября, по словам синоптиков, температура воздуха в республике установится на отметке +5...+7 °С днём и +1...+3 °С ночью.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о похолодании до -2 °С в Тюменской области.