В Москве открывается 34-я международная книжная ярмарка

В российской столице 24 сентября начинает работу 34-я Московская международная книжная ярмарка. Форум пройдёт на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» и продлится до 27 сентября.

В ярмарке принимает участие более 200 издательств из разных городов России. Запланировано не менее 300 событий. В их числе презентации книг, встречи с писателями, мастер-классы и дискуссии. Под мероприятия выделено девять площадок.

Среди авторов, которые будут выступать на ярмарке — Дмитрий Соколов-Митрич, Мария Арбатова, Иван Охлобыстин, Татьяна Устинова, Карен Шахназаров, Полина Дашкова, Сергей Шаргунов и другие.

В частности, Дина Рубина презентует своё полное собрание сочинений, Алексей Иванов поделится впечатлениями от экранизации романа «Общага-на-крови», Юрий Поляков представит книгу «Совдетство» о жизни в Москве конца 1960-х глазами подростка.

В рамках деловой программы пройдут конференции «Книжный рынок России — 2021», «Мировая книжная индустрия в новых реалиях: новые технологии, новые вызовы, новые перспективы» и другие мероприятия.

В программе для детей запланированы встречи с писателями, презентация конкурса юных литераторов New Dreams и виртуального музея «Диафильм.онлайн», лекция о пользе комиксов от российского издательства Bubble.

На форуме «КНИГАБАЙТ. Будущее книги» писатели, критики, издатели компьютерных игр и друге профессионалы открыли обсудят тему «Книга и литература в цифровой среде».

Более 40 учреждений культуры примут участие в «Музейной линии».

Во время ярмарки также подводятся итоги ряда конкурсов и премий. 23 сентября состоялось чествование лауреатов «Книги года». Кроме того, запланировано вручение премии «Мастер» для переводчиков художественной литературы, а также наград конкурсов «Искусство книги» и «Be First! 2021».

В 2021 году Московская международная книжная ярмарка пройдёт одновременно офлайн и онлайн. События будут транслироваться на интернет-страницах форума.

В связи со сложной экономической ситуацией для участников ярмарки предусмотрена частичная компенсация затрат.

Ярмарка проводится при поддержке Правительства Москвы, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского книжного союза.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что Московская международная книжная ярмарка пройдёт 24—27 сентября.