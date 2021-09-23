В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с

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В Санкт-Петербурге предупредили о сильном шквалистом ветре. Резкое ухудшение погоды ожидается в пятницу, 24 сентября.
В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с
  • ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Порывы юго-восточного ветра могут достигать 7—12 м/с, в прибрежных районах — 15 м/с.

Рекомендуется соблюдать меры безопасности, в том числе не приближаться к шатким строениям на улице, оставлять автомобили вдали от деревьев.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. С 22:00 23 сентября до 01:00 24 сентября ожидается усиление ветра до 25 м/с.

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