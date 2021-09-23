В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с
- ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Порывы юго-восточного ветра могут достигать 7—12 м/с, в прибрежных районах — 15 м/с.
Рекомендуется соблюдать меры безопасности, в том числе не приближаться к шатким строениям на улице, оставлять автомобили вдали от деревьев.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. С 22:00 23 сентября до 01:00 24 сентября ожидается усиление ветра до 25 м/с.