Метеоролог Старков назвал признаки бабьего лета

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков назвал признаки бабьего лета.
Метеоролог Старков назвал признаки бабьего лета
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В беседе с газетой «Известия» он заявил, что бабье лето может быть и в октябре.

«Но это было условное бабье лето, поскольку в конце сентября и тем более в октябре температуре воздуха уже сложно повышаться до +20 °С, а это является одним из критериев бабьего лета», — сказал эксперт.

По его словам, периоды устойчивой, умеренно тёплой погоды ещё будут, но вопрос в их продолжительности.

Как считает Старков, условно их можно будет посчитать бабьим летом, особенно после таких затяжных похолоданий с первыми осенними штормами.

Ранее педиатр-иммунолог, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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