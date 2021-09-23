Умер режиссёр фильма «Ноттинг-Хилл» Роджер Мичелл

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Режиссёр фильма «Ноттинг-Хилл» Роджер Мичелл скончался на 66-м году жизни.
Умер режиссёр фильма «Ноттинг-Хилл» Роджер Мичелл
  • © AP

Об этом сообщает The Guardian.

«С огромной печалью семья Роджера Мичелла, режиссёра, писателя и отца, сообщает о его смерти 22 сентября в возрасте 65 лет», — говорится в распространённом заявлении.

Семья Мичелла не раскрыла место и причину смерти режиссёра.

Самой знаменитой картиной Мичелла стала романтическая комедия «Ноттинг-Хилл», вышедшая в 1999 году, в которой снимались Джулия Робертс и Хью Грант. Фильм был выдвинут в трёх номинациях на премию «Золотой глобус».

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