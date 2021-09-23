Виктор Рыбин рассказал, посмотрел ли фильм «Дюна»
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- РИА Новости
«Пока новый фильм «Дюна» не смотрел, а вот старый смотрел и книжку читал. Ну это же про нас фильм. В сети же ходит мем, что это фильм про группу «Дюна» и про коммунальную планету. Ну, я думаю, что потом посмотрю», — заявил он в беседе с Life.ru.
По словам, Рыбина, сама книга ему нравится и старый фильм тоже интересен.
Как добавил музыкант, изначально его группа должна была называться по-другому, но после просмотра ленты «Дюна» коллектив решил остановиться на нейтральном названии.
Ранее режиссёр фильма «Дюна» Дени Вильнёв в беседе с «Известиями» рассказал о планах по созданию второй части фильма.