Виктор Рыбин рассказал, посмотрел ли фильм «Дюна»

Короткая ссылка
Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал, посмотрел ли он одноимённый фильм Дени Вильнёва.
Виктор Рыбин рассказал, посмотрел ли фильм «Дюна»
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Пока новый фильм «Дюна» не смотрел, а вот старый смотрел и книжку читал. Ну это же про нас фильм. В сети же ходит мем, что это фильм про группу «Дюна» и про коммунальную планету. Ну, я думаю, что потом посмотрю», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам, Рыбина, сама книга ему нравится и старый фильм тоже интересен.

Как добавил музыкант, изначально его группа должна была называться по-другому, но после просмотра ленты «Дюна» коллектив решил остановиться на нейтральном названии.

Ранее режиссёр фильма «Дюна» Дени Вильнёв в беседе с «Известиями» рассказал о планах по созданию второй части фильма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить