Виктор Рыбин рассказал, посмотрел ли фильм «Дюна»

Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал, посмотрел ли он одноимённый фильм Дени Вильнёва.

«Пока новый фильм «Дюна» не смотрел, а вот старый смотрел и книжку читал. Ну это же про нас фильм. В сети же ходит мем, что это фильм про группу «Дюна» и про коммунальную планету. Ну, я думаю, что потом посмотрю», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам, Рыбина, сама книга ему нравится и старый фильм тоже интересен.

Как добавил музыкант, изначально его группа должна была называться по-другому, но после просмотра ленты «Дюна» коллектив решил остановиться на нейтральном названии.

Ранее режиссёр фильма «Дюна» Дени Вильнёв в беседе с «Известиями» рассказал о планах по созданию второй части фильма.