В Петергофе присвоили охранный статус двум историческим объектам

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В Петергофе присвоили охранный статус двум историческим объектам — мосту-плотине и металлической беседке.
В Петергофе присвоили охранный статус двум историческим объектам
  • © Олеся Печенкина
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Мост-плотина расположен на протоке у Оранжерейного пруда, входящего в дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка».

Металлическая беседка находится у коттеджа, который входит в состав ансамбля «Парк Александрия».

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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