В Петергофе присвоили охранный статус двум историческим объектам
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).
Мост-плотина расположен на протоке у Оранжерейного пруда, входящего в дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка».
Металлическая беседка находится у коттеджа, который входит в состав ансамбля «Парк Александрия».
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.