В Калининградской области объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. С 22:00 23 сентября до 01:00 24 сентября ожидается усиление ветра до 25 м/с.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу администрации Калининграда.

Жителям рекомендуется плотно закрыть окна и двери с наветренной стороны зданий.

При вынужденном пребывании на улице желательно находиться в отдалении от строений, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не приближаться к опорам линий электропередачи.

Ранее педиатр-иммунолог, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.