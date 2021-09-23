В Калининградской области объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу администрации Калининграда.
Жителям рекомендуется плотно закрыть окна и двери с наветренной стороны зданий.
При вынужденном пребывании на улице желательно находиться в отдалении от строений, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не приближаться к опорам линий электропередачи.
Ранее педиатр-иммунолог, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.