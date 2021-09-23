Театры Подмосковья покажут 18 новых спектаклей в рамках проекта «Культура малой родины»

Театры Московской области покажут 18 новых спектаклей в рамках федерального проекта «Культура малой родины».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры.

«Две премьеры — у Московского областного государственного театра кукол, театра «Куклы и люди» городского округа Лобня, долгопрудненского театра «Город», Истринского драматического театра, мытищинского театра кукол «Огниво», мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», химкинского драматического театра «Наш дом», — заявили в ведомстве.

В 2021 году участниками проекта стали 16 театров из 13 городских округов Подмосковья и два государственных (Московский областной государственный театр юного зрителя и Московский областной государственный театр кукол).

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