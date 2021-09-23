В экспозиции Московского зоопарка впервые появились медоеды

В Московском зоопарке рассказали, что в их экспозиции впервые появились медоеды.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Медоеды — хищники родом из Африки и Азии. В столичный зоосад молодые самец и самка прибыли из Чехии.

«Приезд медоедов — важное событие для нашего зоопарка. Численность этих животных в дикой природе неуклонно снижается, вид занесён в Международную Красную книгу», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она выразила надежду, что в будущем новые обитатели образуют пару и принесут потомство.

Как ранее передавало ФАН, в Московском зоопарке запустили осеннюю акцию по сбору урожая для животных.