Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» начнёт осенний сезон 23 сентября

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Музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» 23 сентября начинает осенний сезон. Его откроет вечер в Бронзовом зале особняка Половцова. Программа мероприятия составлена из репертуара советского оперного певца Сергея Лемешева.
Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» начнёт осенний сезон 23 сентября
  • © «Дворцы Санкт-Петербурга»

В беседе с «Петербургским дневником» художественный руководитель фестиваля, заслуженная артистка России Мария Сафарьянц заявила, что выбор артиста не случаен.

«Сергей Лемешев является нашим национальным достоянием. Он из плеяды тех великих вокалистов, которые никогда не уйдут из памяти людей. На следующий год исполнится 120 лет со дня его рождения. Но мы не стали ждать этой даты и решили уже сейчас посвятить ему концерт», — сказала она.

В мероприятии примут участие солисты ведущих оперных театров Петербурга, в том числе солист Михайловского театра Борис Степанов и солисты Мариинского театра Борис Арндт и Тигран Оганян.

Ранее ФАН сообщало, что в Ростовской области открылся VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Он продлится до 23 сентября.

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