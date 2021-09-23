Скрипачка Мария Сафарьянц рассказала об интересе к русской музыке за рубежом

Скрипачка, заслуженная артистка России Мария Сафарьянц рассказала об интересе к русской музыке за рубежом.

«Итальянцы очень хорошо относятся к нашей музыке. Тепло принимают. Я выступала в Финляндии, Германии, Греции и Америке. Понимаете, как правило, русские музыканты вызывают интерес. Это очень ответственно. Ты представляешь и школу скрипичную, и русских композиторов», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, на концерты приходит в основном взрослая аудитория, но стало приходить больше молодёжи.

«Мы очень осторожны в формировании наших программ. Мы ставим произведения музыки из кинематографа, которые молодёжь знает», — отметила Сафарьянц.

Ранее ФАН сообщало, что в Ростовской области открылся VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Он продлится до 23 сентября.