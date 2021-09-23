Метеоролог Позднякова: бабьего лета в столичном регионе уже не будет
- РИА Новости
Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.
«Нет, бабьего лета уже не будет, потому что у нас с 22 сентября наступает астрономическая осень, поэтому ни о каком бабьем лете разговоров идти уже не может. У нас на следующей неделе будут всплески тепла, и температура будет повышаться до отметок +15...+17 °С несколько дней, но это просто тёплый эпизод сентябрьской погоды, не более того», — объяснила Позднякова.
При этом метеоролог отметила, что октябрь в столице по прогнозам будет тёплым.
Ранее синоптики сообщили «Юга.ру», что вода в Чёрном море остыла до +23 °C.