Метеоролог Позднякова: бабьего лета в столичном регионе уже не будет

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Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова, поделилась прогнозом, что в этом году бабье лето в столицу не придёт.
Метеоролог Позднякова: бабьего лета в столичном регионе уже не будет
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Нет, бабьего лета уже не будет, потому что у нас с 22 сентября наступает астрономическая осень, поэтому ни о каком бабьем лете разговоров идти уже не может. У нас на следующей неделе будут всплески тепла, и температура будет повышаться до отметок +15...+17 °С несколько дней, но это просто тёплый эпизод сентябрьской погоды, не более того», — объяснила Позднякова.

При этом метеоролог отметила, что октябрь в столице по прогнозам будет тёплым.

Ранее синоптики сообщили «Юга.ру», что вода в Чёрном море остыла до +23 °C.

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