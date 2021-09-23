Актриса Бодрова рассказала о ходе съёмок фильма «Море волнуется раз»
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- РИА Новости
В беседе с «Известиями» она призналась, что фильм — о любви.
«Это история о том, как молодые люди отчаянно пытаются понять, что же такое быть вместе: не всегда всё сказочно и очевидно, на самом деле жизнь гораздо сложнее и многограннее», — сказала Бодрова.
Она отметила, что картина создавалась в огромной любви.
«Команда, которая создавала этот фильм, — все они стали для меня близкими людьми. Мне важно увидеть плод наших трудов», — добавила она.
Ранее народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в беседе с ФАН рассказала, как решила стать актрисой.