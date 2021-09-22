В Хабаровском крае оформили 15 тысяч «Пушкинских карт»

В Хабаровском крае оформили 15 тыс. «Пушкинских карт». Владельцы уже приобрели 1100 билетов на культурные события.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«На сегодняшний день в регионе участниками проекта стали десять учреждений культуры», — заявила замминистра культуры края Ирина Купченко.

По её словам, это Хабаровский краевой музыкальный театр, Хабаровский краевой театр драмы, Хабаровская краевая филармония, Хабаровский краевой театр юного зрителя, Хабаровский краевой театр кукол, Драматический театр Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский краевой музей имени Гродекова, Дальневосточный художественный музей, а также Музей изобразительных искусств и Краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре.

Как ожидается, в октябре к программе присоединятся, в частности, Музей истории Хабаровска, ДК «Алмаз» Комсомольска-на-Амуре и театр «Триада».

Ранее телеканал «360» сообщал, что с начала сентября в Московской области владельцы «Пушкинской карты» приобрели 320 билетов в театры, музеи и дома культуры.