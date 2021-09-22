Спасатели предупредили о заморозках в Ленобласти

Спасатели предупредили о заморозках в Ленинградской области.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В четверг, 23 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём — юго-восточный 5—10 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 ˚С, местами будет до -1 ˚С. Днём прогнозируется +7...+12 ˚С.

С пятницы начнётся потепление. Ожидается +3...+8 ˚С ночью, +7...+12 ˚С днём.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», синоптики Краснодарского гидрометцентра рассказали о погоде в регионе в среду, 22 сентября.