Спасатели предупредили о заморозках в Ленобласти

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Спасатели предупредили о заморозках в Ленинградской области.
Спасатели предупредили о заморозках в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В четверг, 23 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём — юго-восточный 5—10 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 ˚С, местами будет до -1 ˚С. Днём прогнозируется +7...+12 ˚С.

С пятницы начнётся потепление. Ожидается +3...+8 ˚С ночью, +7...+12 ˚С днём.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», синоптики Краснодарского гидрометцентра рассказали о погоде в регионе в среду, 22 сентября.

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