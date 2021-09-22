В Московском метеобюро рассказали, когда в столичном регионе перестанут идти дожди

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Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичном регионе перестанут идти дожди.
В Московском метеобюро рассказали, когда в столичном регионе перестанут идти дожди
  • АГН «Москва»

«Сегодня выпадет от 1 до 3 мм осадков, хоть погода ещё довольно прохладная. В четверг сохранится облачность, местами небольшой дождь», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в пятницу погода станет лучше и в облаках начнут появляться просветы, а в субботу существенных осадков не ожидается.

Как отметила Позднякова, в воскресенье из-за циклона погода испортится на непродолжительное время.

«Вновь прогнозируются дожди», — пояснила она.

Эксперт добавила, что начало следующей недели заметных осадков не принесёт.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», синоптики Краснодарского гидрометцентра рассказали о погоде в регионе в среду, 22 сентября.

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