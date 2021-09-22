Актриса Милешкина рассказала о работе с Калягиным в театре Et Cetera

Актриса Мария Милешкина рассказала о работе с Александром Калягиным в театре Et Cetera.

«Я очень благодарна этому театру и этому опыту. Александр Александрович — прекрасный человек. Мне казалось, что мы всегда говорили с ним на одном языке. И это было для меня очень ценно. Какие-то замечания, которые Калягин давал мне по ролям, они всегда были в самую точку», — заявила Милешкина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она всегда с восхищением смотрела на Калягина на сцене, на то, как он работает, и это бесценный опыт. Как добавила Милешкина, Калягин — потрясающий артист.

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