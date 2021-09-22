Метеоролог рассказал о погоде на Урале в ближайшие дни

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Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на Урале в ближайшие дни.
Метеоролог рассказал о погоде на Урале в ближайшие дни
  • РИА Новости

«В Екатеринбурге, а также Курганской, Челябинской и Тюменской областях, начиная с воскресенья, 26 сентября, будет сильный, очень заметный и неприятный перепад температур из +11...+14 ˚С резко в +5 ˚С», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в понедельник, 27 сентября, возможен мороз, днём +4...+5 ˚С, снег с дождём.

Как пояснил Шувалов, над Таймыром образовывается новый антициклон, и на стыке циклона и антициклона начинается «ветряная катавасия и понижение температур».

Ранее, как сообщал progorod43, синоптики рассказали о погоде в Кирове с 22 по 24 сентября.

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