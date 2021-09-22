В Краснодаре открылась посвящённая императору Максимилиану I выставка

Короткая ссылка
В Краснодарском музее имени Коваленко начала работу выставка «Максимилиан I — художественный поиск следов между историей и памятью».
В Краснодаре открылась посвящённая императору Максимилиану I выставка
  • ©wikipedia.org

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Экспозиция открылась в рамках международного проекта культурного обмена художественными выставками городов-побратимов Краснодара и Вельса (Австрия).

Посетители могут увидеть 24 работы австрийских художниц Карин Цорн и Изабеллы Шарф-Минихмайр, которые изучают жизнь и деятельность императора Священной Римской империи Максимилиана I.

Выставка будет открыта до 10 октября.

Ранее НСН сообщала о международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить