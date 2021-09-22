В Краснодаре открылась посвящённая императору Максимилиану I выставка
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Экспозиция открылась в рамках международного проекта культурного обмена художественными выставками городов-побратимов Краснодара и Вельса (Австрия).
Посетители могут увидеть 24 работы австрийских художниц Карин Цорн и Изабеллы Шарф-Минихмайр, которые изучают жизнь и деятельность императора Священной Римской империи Максимилиана I.
Выставка будет открыта до 10 октября.
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