В России запустят программу для переоснащения муниципальных музеев

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В России в 2022 году запустят программу переоснащения муниципальных музеев. Отмечается, что инициатива поможет учреждениям культуры закупить новое оборудование и сделать экспозиции более современными.
В России запустят программу для переоснащения муниципальных музеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минкультуры.

Отмечается, что на реализацию программы выделят 1,9 млрд рублей.

«Средства будут направлены с последующим распределением на 2022—2024 годы. Так, в 2022 году планируется переоснастить 105 музеев, в 2023-м — 172 учреждения и в 2024-м — 157 учреждений», — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом там уточнили, что приведённые цифры пока предварительные.

Ранее progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.

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