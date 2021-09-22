Синоптики предупредили о заморозках до -8 °С в Челябинской области

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Синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о заморозках до -8 °С в Челябинской области
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Уже в среду в регионе потеплеет до +16 °С. Такая же температура сохранится 23 и 24 сентября. При этом по ночам столбик термометра будет опускаться до -3...0 °С. Возможны заморозки до -5 °С, на почве — до -8 °С», — заявили в областном ЦГМС.

Также в регионе прогнозируется безветренная, по большей части солнечная погода.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», синоптики Краснодарского гидрометцентра рассказали о погоде в регионе в среду, 22 сентября.

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