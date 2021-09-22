Климатолог Латышева рассказала о вероятности контрастной зимы в России

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Руководитель кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета климатолог Инна Латышева высказалась о вероятности контрастной зимы в России.
Климатолог Латышева рассказала о вероятности контрастной зимы в России
  • РИА Новости

«Вслед за контрастным летом в современных климатических условиях высока вероятность и контрастной зимы. Она определяется не только частой сменой волн тепла или холода, но и усилением их интенсивности и продолжительности в отдельных регионах, преимущественно удалённых от смягчающего воздействия океанов», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, ярким примером может служить территория Иркутской области, где в условиях потепления климата сохраняется охлаждающее влияние материка и зимнего центра действия атмосферы — Монгольского (Азиатского) антициклона.

Как пояснила Латышева, в зависимости от динамики последнего, зимние месяцы могут носить аномально тёплый или аномально холодный характер.

Ранее, как сообщал progorod43, синоптики рассказали о погоде в Кирове с 22 по 24 сентября.

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