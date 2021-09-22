Синоптики рассказали о погоде на Кубани 22 сентября

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Синоптики Краснодарского гидрометцентра рассказали о погоде в регионе в среду, 22 сентября.
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 22 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, в крае ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни. Ветер западный, 4 — 9 м/с, местами порывы 12 — 14 м/с. Температура днём +11...+16 ˚С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, ветер 12 — 17 м/с. Днём +17...+22 ˚С. На Азовском побережье +13...+18 ˚С.

Как рассказали в пресс-службе администрации Сочи, в городе возможен ливень с грозой. Городские службы приведены в режим повышенной готовности.

В четверг в регионе сохраняется штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируются ливни с грозой, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Ранее, как сообщал progorod43, синоптики рассказали о погоде в Кирове с 22 по 24 сентября.

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