В петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Достоевского
Об этом сообщает НТВ.
Петрушу Верховенского играют сразу три актёра — двое мужчин и одна женщина.
«Можно сказать, что он объект исследования, Верховенский, но просто в силу того, что ему недостаёт некоторых качеств для драматического содержания, некоторые черты Ставрогина в нём как-то вылезли, но это само произошло в процессе репетиций», — заявил режиссёр Роман Габриа.
Основной сюжетной линией и конфликтом стала нелюбовь отца и сына.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» пройдёт с 1 по 17 октября в Москве.