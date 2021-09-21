В петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Достоевского

В петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Фёдора Достоевского.

Об этом сообщает НТВ.

Петрушу Верховенского играют сразу три актёра — двое мужчин и одна женщина.

«Можно сказать, что он объект исследования, Верховенский, но просто в силу того, что ему недостаёт некоторых качеств для драматического содержания, некоторые черты Ставрогина в нём как-то вылезли, но это само произошло в процессе репетиций», — заявил режиссёр Роман Габриа.

Основной сюжетной линией и конфликтом стала нелюбовь отца и сына.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» пройдёт с 1 по 17 октября в Москве.