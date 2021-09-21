В Ставропольском крае открылся международный фестиваль уличного искусства
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
Почти 40 художников из 15 стран в течение месяца будут украшать фасады зданий.
«Культурный код» — это первый творческий проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках фестиваля мы создадим большую галерею под открытым небом. Мы увидим с вами 36 фасадов, на которых появятся муралы», — заявила руководитель молодёжных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что выставка Garden of Dreams: A Portal Fantasy откроется 25 сентября в Краснодаре.