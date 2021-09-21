В Ставропольском крае открылся международный фестиваль уличного искусства

В Солнечнодольске открылся международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». В Ставропольском крае он проводится впервые.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Почти 40 художников из 15 стран в течение месяца будут украшать фасады зданий.

«Культурный код» — это первый творческий проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках фестиваля мы создадим большую галерею под открытым небом. Мы увидим с вами 36 фасадов, на которых появятся муралы», — заявила руководитель молодёжных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что выставка Garden of Dreams: A Portal Fantasy откроется 25 сентября в Краснодаре.