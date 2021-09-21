Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о смоге, который ожидается в Свердловской области.
Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу уральского отделения Гидрометцентра.

«С 21 по 26 сентября ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — заявили специалисты.

Объявлена первая степень опасности.

Также до 23 сентября повышена вероятность возникновения пожаров. По ночам возможны заморозки.

Ранее, как сообщал progorod43, синоптики рассказали о погоде в Кирове с 22 по 24 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить