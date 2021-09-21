Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

Синоптики предупредили о смоге, который ожидается в Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу уральского отделения Гидрометцентра.

«С 21 по 26 сентября ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — заявили специалисты.

Объявлена первая степень опасности.

Также до 23 сентября повышена вероятность возникновения пожаров. По ночам возможны заморозки.

Ранее, как сообщал progorod43, синоптики рассказали о погоде в Кирове с 22 по 24 сентября.