В Школе современной пьесы прокомментировали идею показывать спектакли заключённым

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Худрук Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз прокомментировал идею показывать спектакли заключённым.
В Школе современной пьесы прокомментировали идею показывать спектакли заключённым
  • РИА Новости

«Я не возражаю против таких зрителей. Если их приведут в театр — это нормально. Конечно, за исключением тех, что совершили очень тяжкие преступления», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, нужно учитывать, что многие люди, отбывающие срок в колониях, являются нормальными, просто они в какой-то момент оступились, и нет причин лишать их достойного досуга.

Ранее в Министерстве юстиции России выступили с инициативой о посещении театров и спортивных матчей заключёнными в сопровождении сотрудников ФСИН. Предоставление такого права предполагается внедрить в виде поощрения.

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