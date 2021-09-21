Синоптики рассказали о погоде в Кирове в ближайшие дни

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Синоптики рассказали о погоде в Кирове с 22 по 24 сентября.
Синоптики рассказали о погоде в Кирове в ближайшие дни
  • Pixabay

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

Днём в среду максимальная температура составит +12 ˚С. Ожидается ясная и солнечная погода.

В четверг будет потепление до +13 ˚С, днём облачно с прояснениями. Вечером небольшой дождь. Ночью — до +9 ˚С.

В пятницу днём прогнозируется небольшой дождь. Максимальная температура составит +11 ˚С.

Ранее педиатр-иммунолог, профессор доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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