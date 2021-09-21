Памятники народного ополчения Москвы в Калужской и Смоленской областях отремонтируют

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому на ремонт памятников народного ополчения Москвы в Калужской и Смоленской областях выделяется более 37 млн рублей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Работы проведут в рамках празднования 80-й годовщины контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

«Правительство Москвы предоставит межбюджетные трансферты из бюджета Москвы бюджетам Калужской и Смоленской областей в общем объёме 37,6 млн рублей. Средства предназначены для проведения ремонта памятников дивизиям Московского народного ополчения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге рассказали о ходе реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади.