Памятники народного ополчения Москвы в Калужской и Смоленской областях отремонтируют
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Работы проведут в рамках празднования 80-й годовщины контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.
«Правительство Москвы предоставит межбюджетные трансферты из бюджета Москвы бюджетам Калужской и Смоленской областей в общем объёме 37,6 млн рублей. Средства предназначены для проведения ремонта памятников дивизиям Московского народного ополчения», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге рассказали о ходе реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади.