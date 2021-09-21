Режиссёр Дьяченко рассказал о начале съёмок игрового фильма о Чебурашке

Сценарист и режиссёр Дмитрий Дьяченко рассказал о старте съёмок полнометражного игрового фильма о Чебурашке по мотивам книг Эдуарда Успенского.

В беседе с «Газетой.Ru» Дьяченко сказал, что новый фильм затронет тему семейных ценностей и поиска себя.

«В центре повествования — история Чебурашки и Гены. Поскольку Гена у нас не крокодил, а человек, то будут одна большая история Гены и история Чебурашки, которые переплетаются. Чебурашка будет искать семью и пытаться понять, кто он, что он за животное, потому что он этого не знает, а узнать о себе ему очень интересно», — объяснил режиссёр.

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