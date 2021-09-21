Московская международная книжная ярмарка пройдёт 24—27 сентября

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Московская международная книжная ярмарка состоится 24—27 сентября.
Московская международная книжная ярмарка пройдёт 24—27 сентября
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что в рамках мероприятия будет представлена художественная литература, нон-фикшен, учебная и образовательная литература, детские книги. Почётный гость — Республика Корея.

Свои книги представят более 40 музеев и издательств по искусству, например ГМИИ имени Пушкина, музей современного искусства «Гараж», фонд современного искусства V-A-C, издательства Ad Marginem и «Арт Волхонка».

Ранее, как передавал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.

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