Синоптик рассказала о возможном потеплении в Нижегородской области в начале октября
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
«Нужно отметить, что и в ближайшие трое суток будет по-прежнему холодно. В ночные часы столбики термометров будут на отметках +2…+7 °С, кроме того, возможны заморозки до -2 °С», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 26 сентября, температура повысится до +10…+15 °С.
«Что касается бабьего лета, то его календарные границы прошли. Но, по предварительным расчётам, в начале октября не исключен активный возврат тепла: до +13…+16 °С», — сообщила синоптик.
Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о заморозках до -5 °С в Свердловской области.