Акция «День без турникетов» пройдёт 23—25 сентября в Москве

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Очередная акция «День без турникетов» пройдёт 23—25 сентября в Москве.
Акция «День без турникетов» пройдёт 23—25 сентября в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сентябрьская акция «День без турникетов» охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Все мероприятия состоятся очно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Среди участников акции — «Союзмультфильм», музей-театр «Булгаковский дом», кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна», Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой, культурный центр «Хитровка», Центральный московский ипподром.

В мае, как сообщала НСН, более 120 тыс. человек приняли участие в городской акции «День без турникетов» за 8,5 года её существования.

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