Акция «День без турникетов» пройдёт 23—25 сентября в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Сентябрьская акция «День без турникетов» охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Все мероприятия состоятся очно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
Среди участников акции — «Союзмультфильм», музей-театр «Булгаковский дом», кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна», Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой, культурный центр «Хитровка», Центральный московский ипподром.
В мае, как сообщала НСН, более 120 тыс. человек приняли участие в городской акции «День без турникетов» за 8,5 года её существования.