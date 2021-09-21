В Самаре начал работу парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»

В Самаре открылся парафестиваль «Театр — территория равных возможностей». Он впервые носит всероссийский статус.

Об этом сообщает ОТР.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, фестиваль проводится в очно-заочном формате.

На сцене театра «Самарская площадь» выступят коллективы из Санкт-Петербурга, Ижевска, Уфы и других городов. Программа включает спектакли, в которых участвуют актёры с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

Также запланированы мастер-классы по актёрскому мастерству и арт-терапии, творческие лаборатории.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что международный фестиваль — школа современного искусства «Территория» пройдёт с 1 по 17 октября в Москве.