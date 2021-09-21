Землетрясение магнитудой 6,0 произошло рядом с Курильскими островами

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 рядом с Курильскими островами. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 375 км к северо-востоку от города Курильск. Очаг залегал на глубине 25 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,0 в Иркутской области на границе с Тувой.